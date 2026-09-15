Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 38: Martha Tahu Kebenaran Tentang Luna

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja.

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

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Cerita di episode ini berpusat pada terbongkarnya rahasia besar dan konflik hubungan antar karakter. Martha akhirnya mengetahui fakta mengejutkan dari Bu Erni bahwa Prisil adalah ibu kandung Luna yang dulu membuangnya. Martha dan Rifky yang syok dan iba pada Luna sepakat untuk merahasiakan kenyataan pahit ini agar perasaan Luna tidak hancur.

Di sisi lain, konflik geng Spider makin memanas. Pengiriman barang milik Mad Dog digagalkan polisi, membuat Dewa mengamuk dan mengancam Saga. Saga dan Andi mulai mencurigai Reno dan Ivan sebagai pengkhianat yang membocorkan rute mereka.

Sementara itu, hubungan anak-anak muda ini diwarnai ketegangan dan kehangatan. Luna berhasil meluluhkan hati Marco dan berbaikan dengannya setelah meminta maaf menggunakan kertas karton kreatif.