Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 38: Martha Tahu Kebenaran Tentang Luna

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Ternyata ini Cinta</i> Eps 38: Martha Tahu Kebenaran Tentang Luna
Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 38. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya. 

Van Milik Dewa Jadi Petunjuk Baru Kecelakaan Ryan!

Cerita di episode ini berpusat pada terbongkarnya rahasia besar dan konflik hubungan antar karakter. Martha akhirnya mengetahui fakta mengejutkan dari Bu Erni bahwa Prisil adalah ibu kandung Luna yang dulu membuangnya. Martha dan Rifky yang syok dan iba pada Luna sepakat untuk merahasiakan kenyataan pahit ini agar perasaan Luna tidak hancur.

Di sisi lain, konflik geng Spider makin memanas. Pengiriman barang milik Mad Dog digagalkan polisi, membuat Dewa mengamuk dan mengancam Saga. Saga dan Andi mulai mencurigai Reno dan Ivan sebagai pengkhianat yang membocorkan rute mereka.

Sementara itu, hubungan anak-anak muda ini diwarnai ketegangan dan kehangatan. Luna berhasil meluluhkan hati Marco dan berbaikan dengannya setelah meminta maaf menggunakan kertas karton kreatif. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/598/3242022/sinetron-1hUP_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 71: Perebutan Sweater Berujung Fakta Mengejutkan, Kenzo Anak Arumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/598/3241931/ternyata_ini_cinta-trYX_large.jpg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 37: Luna Adalah Anak yang Dibuang Prisil 17 Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/598/3241725/terlanjur_mencintaimu-exid_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 69: Kebenaran Mulai Terkuak, Anak Arumi Masih Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/598/3241646/ternyata_ini_cinta-9D6X_large.jpg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 35: Rahasia yang Mulai Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/598/3241506/terlanjur_mencintaimu-5OBy_large.png
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 68: Arumi Mulai Nyaman di Rumah Elio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/598/3241514/sinopsis_sinetron_terikat_janji_eps_157-B4uY_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 157: Reza Jadi Sasaran untuk Tutupi Bisnis Pencucian Uang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement