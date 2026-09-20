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Perdana Main Series Horor, Audi Marissa Hafalkan Istilah Medis sebelum Syuting

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |08:30 WIB
Perdana Main Series Horor, Audi Marissa Hafalkan Istilah Medis sebelum Syuting
Perdana Main Series Horor, Audi Marissa Hafalkan Istilah Medis sebelum Syuting. (Foto: VISION+)
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JAKARTA - Audi Marissa mengungkapkan pengalamannya berperan sebagai dokter dalam series terbaru VISION+, POTE. Sarah diceritakan menjadi salah satu dokter yang bergabung dalam tim medis untuk menghadapi teror misterius di sebuah pulau.

Situasi berubah menjadi menegangkan ketika kelompok dokter ini justru harus menyelamatkan diri setelah berhadapan dengan sosok hantu Pote. Tak sekadar mendalami karakter dalam cerita horor, Audi dituntut mengucapkan dialog menggunakan istilah medis.

“Aku kan bukan dokter ya. Jadi aku harus mengenal istilah-istilah kedokteran yang sangat tidak familiar bagi aku. Setiap mau take, kalau ada bahasa kedokteran, aku pasti cari tahu dulu. Karakter ini memberikan aku pengalaman dan pengetahuan baru,” kata sang aktris.

Audi Marissa POTE
Perdana Main Series Horor, Audi Marissa Hafalkan Istilah Medis sebelum Syuting. (Foto: VISION+)

Selain mempelajari istilah medis, Audi Marissa juga harus membangun karakter Sarah dari tahap reading. Hal itu dilakukannya karena Sarah merupakan bagian dari tim medis, sehingga chemistry antarpemain menjadi salah satu hal penting.

“Cara mendalami karakter Sarah tentunya dimulai dari proses reading. Aku dan cast lain harus mendalami karakter satu sama lain. Selain itu, ada juga sesi pengenalan karakter karena Sarah kan diceritakan bekerja dalam tim,” tuturnya.

Audi Marissa mengatakan, kedekatan antarpemain perlu dibangun sejak awal agar hubungan mereka sebagai tim medis terasa lebih natural ketika tampil di layar. Selain itu, Audi juga banyak berdiskusi dengan Billy Christian selaku sutradara.

 

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