Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 40: Luna Jadi Rebutan Saga dan Marco

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 40 bercerita tentang Roman yang mulai curiga setelah tak sengaja bertemu Nisa dan mengetahui Prisil berbohong soal kepergiannya. Ia diam-diam mengikuti Prisil hingga ke bengkel Rifky.

Di sana, Roman melihat Prisil ngobrol serius dengan Rifky, bahkan sempat memegang tangan pria tersebut. Kecurigaannya pun semakin besar. Roman lantas menyewa detektif untuk mencari tahu siapa sebenarnya Rifky dan apa hubungannya dengan Prisil.

Sementara itu, Luna meminta maaf kepada Rifky dan memohon agar Saga diberi kesempatan. Rifky akhirnya luluh. Ia mulai menyadari bahwa Saga mungkin tidak seburuk yang ia kira. Saat Luna dan Marco pergi riding bersama, kedekatan keduanya kian terasa.

Tanpa disadari, Saga melihat kebersamaan mereka dari kejauhan. Ia terluka melihat Luna tampak begitu bahagia bersama Marco. Di sisi lain, Saga menunjukkan sisi lain dirinya saat membela Rina dari dua preman yang memalak warungnya.

Rifky yang tadinya menganggap Saga hanya pembuat onar mulai melihat kebaikan di balik sikapnya. Pandangannya terhadap Saga pun perlahan berubah. Kedekatan Luna dan Marco yang terus berkembang justru mendorong Saga untuk segera mengambil langkah lebih dulu.

Ia menyatakan cinta kepada Luna dan memintanya menjadi pacarnya. Luna terkejut dan belum sanggup memberikan jawaban. Malam harinya, Luna menceritakan kejadian itu kepada Tina dan Vera.

Namun, Tina justru meyakinkan Luna bahwa Marco juga mulai memiliki perasaan yang sama kepadanya. Di tempat lain, Marco akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar mencintai Luna. Teringat perkataan Bima, ia bertekad tak lagi memendam perasaannya.

Malam itu juga, Marco datang ke rumah Luna membawa beberapa lembar karton berisi pesan. Ia mengaku selalu merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Luna. Di bawah langit malam, Marco menggenggam tangan Luna dan bertanya, “Azzaluna Kinara, lo mau jadi pacar gue?”