Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 75 bercerita tentang kecurigaan Elio terhadap Kenzo yang semakin menguat. Kali ini, perhatian Elio tertuju pada sweater misterius yang ternyata mengandung bekas darah dan air ketuban.

Temuan tersebut membuat Elio semakin yakin bahwa sweater itu mungkin menyimpan petunjuk penting yang berkaitan dengan kelahiran Kenzo. Elio mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mulai menyinggung soal tempat persalinan.

Laura yang mendengar Elio membahas tempat persalinan langsung terlihat tegang dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ada apa sebenarnya dengan sweater tersebut? Benarkah benda itu menyimpan bukti tentang kelahiran Kenzo?

Sementara itu, Alex mengingatkan Laura bahwa rahasia mereka tentang anak Arumi yang direkayasa hanyut di sungai bisa terbongkar kapan saja. Semakin banyak petunjuk yang muncul, semakin besar pula kemungkinan kebohongan mereka akan terungkap.

Di tengah ketakutan tersebut, Alex mulai menikmati waktunya bersama Kenzo. Kedekatan Alex dan Kenzo membuat Laura merasa tersisihkan. Akankah rasa tersebut membuat Laura dan Alex mengambil langkah nekat untuk menjaga rahasia mereka?

Menariknya, Elio dan Kevin masih bersaing untuk mendapatkan perhatian Arumi. Bahkan mereka sampai berebut untuk mengantar Arumi ke TMC. Namun, Arumi ternyata tidak mau ambil pusing dengan persaingan keduanya.

Bukannya memilih Elio atau Kevin, Arumi justru memilih naik ojek online dan meninggalkan kedua pria tersebut. Mampukah Elio menyembunyikan rasa cemburunya?