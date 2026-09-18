Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |19:30 WIB
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 75 bercerita tentang kecurigaan Elio terhadap Kenzo yang semakin menguat. Kali ini, perhatian Elio tertuju pada sweater misterius yang ternyata mengandung bekas darah dan air ketuban. 

Temuan tersebut membuat Elio semakin yakin bahwa sweater itu mungkin menyimpan petunjuk penting yang berkaitan dengan kelahiran Kenzo. Elio mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mulai menyinggung soal tempat persalinan. 

Laura yang mendengar Elio membahas tempat persalinan langsung terlihat tegang dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ada apa sebenarnya dengan sweater tersebut? Benarkah benda itu menyimpan bukti tentang kelahiran Kenzo?

Sementara itu, Alex mengingatkan Laura bahwa rahasia mereka tentang anak Arumi yang direkayasa hanyut di sungai bisa terbongkar kapan saja. Semakin banyak petunjuk yang muncul, semakin besar pula kemungkinan kebohongan mereka akan terungkap.

Di tengah ketakutan tersebut, Alex mulai menikmati waktunya bersama Kenzo. Kedekatan Alex dan Kenzo membuat Laura merasa tersisihkan. Akankah rasa tersebut membuat Laura dan Alex mengambil langkah nekat untuk menjaga rahasia mereka?

Menariknya, Elio dan Kevin masih bersaing untuk mendapatkan perhatian Arumi. Bahkan mereka sampai berebut untuk mengantar Arumi ke TMC. Namun, Arumi ternyata tidak mau ambil pusing dengan persaingan keduanya. 

Bukannya memilih Elio atau Kevin, Arumi justru memilih naik ojek online dan meninggalkan kedua pria tersebut. Mampukah Elio menyembunyikan rasa cemburunya?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242835/ternyata_ini_cinta-GH1U_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 40: Luna Jadi Rebutan Saga dan Marco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242704/terlanjur_mencintaimu-QtAw_large.jpg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 74: Elio Curigai Kenzo Anak Arumi, Laura Salah Paham soal Perasaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242668/terikat_janji-9aXt_large.png
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242660/ternyata_ini_cinta-ZQTi_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 39: Rifky Larang Saga Dekati Luna, Martha Simpan Rahasia Prisil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/598/3242208/sinopsis_terlanjur_mencintaimu_eps_72-3fQh_large.jpeg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 72: Siapa Sebenarnya Kenzo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/598/3242206/sinopsis_ternyata_ini_cinta_eps_38-ST6Q_large.jpeg
Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 38: Martha Tahu Kebenaran Tentang Luna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement