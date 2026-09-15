Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 72: Siapa Sebenarnya Kenzo?

JAKARTA - Terlanjur Mencintaimu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik.

Sinetron itu dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex dilanda panik hebat. Sweater yang bisa membongkar rahasia Kenzo justru berhasil diamankan Elio dan kini sudah masuk laboratorium. Hasil screening DNA dan darahnya bahkan dijanjikan keluar sore itu juga.

Di rumah Celia, kecurigaan Arumi terhadap Wulan kian menguat. Pemicunya datang dari Imas. Dia mengungkap keberadaan sebuah tulisan misterius peninggalan Bi Siti. Isinya hanya satu pertanyaan singkat namun mengguncang: "Siapa sebenarnya Kenzo?" Tulisan itu membuat Arumi semakin yakin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya.

Di saat bersamaan, ketegangan lain justru pecah. Celia murka dan langsung mengusir Laura setelah tahu perempuan itu masih diam-diam menjalin komunikasi dengan Alex.