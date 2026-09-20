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Jadi Hantu Pote, Daniel Ekaputra Habiskan Waktu 4 Jam untuk Make-Up

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |05:30 WIB
Jadi Hantu Pote, Daniel Ekaputra Habiskan Waktu 4 Jam untuk Make-Up
Jadi Hantu Pote, Daniel Ekaputra Habiskan Waktu 4 Jam Hanya untuk Make-Up. (Foto: VISION+)
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JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra menghadapi tantangan berbeda saat dipercaya berperan sebagai hantu Pote dalam series VISION+, POTE. Untuk bisa tampil seram, dia harus menjalani proses make-up yang memakan waktu hingga 4 jam. 

Daniel mengungkapkan, detail tampilan Hantu Pote membutuhkan persiapan yang cukup panjang. Pasalnya, sosok tersebut akan banyak ditampilkan dalam pengambilan gambar close-up.

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Daniel Ekaputra menghabiskan waktu 4 jam untuk bisa bertransformasi menjadi Hantu Pote. (Foto: MNC Media)

“Karena bakal banyak close-up shot, karakter Pote ini dibuat dengan sangat detail. Jadi yang harus paling banyak persiapan itu dari sisi make-up sih. Proses make-up sendiri membutuhkan waktu sampai 4 jam,” katanya.

Lamanya proses make-up rupanya menjadi salah satu tantangan yang harus dijalani Daniel selama syuting. Dia mengaku, proses tersebut cukup ribet untuk dijalani. “Ribet banget. Karena lama ya aku tinggal tidur saja selama make-up,” tuturnya.

Namun Daniel mengaku, tantangan membintangi POTE tak sekadar duduk berjam-jam untuk make-up. Dia juga harus memastikan hantu Pote yang diperankannya tak sekadar terlihat menyeramkan namun juga memiliki karakter yang kuat.

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Daniel Ekaputra menghabiskan waktu 4 jam untuk bisa bertransformasi menjadi Hantu Pote. (Foto: Mei Sada Sirait|Okezone)

Untuk mendalami sosok Pote, Daniel Ekaputra juga mendapat ruang diskusi dengan sang sutradara, Billy Christian. Menurutnya, sang sutradara cukup komunikatif dalam mengarahkan dirinya terkait seperti apa karakter Pote seharusnya dibangun.

Bagi Daniel, persiapan panjang di balik tampilan Pote menjadi bagian dari tantangan untuk memastikan sosok yang ia perankan tidak hanya kuat secara visual, tetapi juga terasa sebagai karakter yang utuh ketika muncul dalam cerita.*
 

(SIS)

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