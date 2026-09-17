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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 165 berkisah tentang Davina yang merasa ada yang tidak beres dengan Avenue & Co. Perasaan tak enak itu membuat Davina memutuskan menemui Pak Kemal. 

Setelah bertemu pria itu, Davina menemukan sebuah fakta mengejutkan. Avenue & Co ternyata mengalami kerugian Rp112 juta pada Mei 2026. Angka itu berbanding terbalik dengan laporan keuangan yang diterima Novan di mana restoran tercatat untung Rp976 juta. 

Pak Kemal akhirnya mengaku bahwa seluruh pekerjaannya selama ini berada di bawah instruksi Dipa. Davina pun semakin yakin bahwa Dipa kemungkinan besar memanipulasi laporan keuangan untuk melakukan pencucian uang lewat Avenue & Co.

Davina kemudian menemukan nama Robert Carlos sebagai auditor yang mengesahkan laporan keuangan mencurigakan tersebut. Ia menghubungi Novan dan mengetahui bahwa Robert merupakan auditor independen yang direkomendasikan Dipa.

Davina sengaja merahasiakan kecurigaannya dari Novan dan memutuskan mendatangi kantor Robert seorang diri untuk mencari bukti lebih lanjut. Di saat yang sama, Dipa mulai curiga. 

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