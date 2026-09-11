Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 68: Arumi Mulai Nyaman di Rumah Elio

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 68 bercerita tentang Arumi yang akhirnya memilih meninggalkan Wulan setelah menyadari kasih sayang sang ibu hanya kebohongan.

Saat Wulan memohon agar putrinya tidak pergi, Via membuka pikirannya bahwa selama ini Arumi tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Di tengah kesedihan itu, Elio diam-diam menjadi sosok yang selalu ada untuk Arumi.

Ia bahkan mengusir taksi Arumi agar bisa mengantarnya sendiri. Sementara itu, Anika membongkar satu fakta yang membuat Elio kegirangan. Ternyata Kevin sudah menyatakan cinta kepada Arumi namun ditolak.

Tapi kebahagiaan Elio tak berlangsung lama. Kevin justru menegaskan bahwa dirinya belum menyerah mengejar Arumi. Bahkan ia menyindir seseorang yang terlalu gengsi untuk mengakui perasaannya!

Di rumah Elio, Arumi mulai merasa nyaman. Ia bahkan memilih tidur di kamar bayi dan menjaga rumah itu dengan penuh hormat. Tanpa disadari, kenyamanan Arumi perlahan membuka ruang baru untuknya dan Elio.