Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 33: Rifky Temukan Sparepart Van di Bengkel Heru

Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 33: Rifky Temukan Sparepart Van di Bengkel Heru. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 33 berkisah tentang Rifky yang nekat menyusup ke bengkel Heru dan menemukan sparepart yang diduga berasal dari van yang selama ini ia cari.

Namun aksinya ketahuan hingga terjadi perkelahian. Berhasil kabur, Rifky semakin yakin van tersebut adalah kendaraan yang digunakan untuk menabrak keluarga Ryan.

Ia pun meminta bantuan Damar untuk mengungkap siapa sebenarnya Heru dan siapa pemilik van tersebut. Di sisi lain, Marco mengetahui Raka ternyata memakai barang terlarang.

Marco meminta Raka berhenti dan berjanji akan merahasiakannya. Tapi saat di sekolah, kondisi Raka justru semakin parah. Marco dan Bima akhirnya menemukan Raka dalam keadaan lemas dan pucat.

Marco terpaksa membongkar rahasia Raka kepada Bima karena menganggap dia sudah ingkar janji. Sementara itu, hubungan Marco dan Mila benar-benar berakhir.

Marco menegaskan bahwa mereka sudah selesai dan meminta Mila untuk move on. Mila yang sakit hati akhirnya bertekad berhenti mengejar Marco. Di sekolah, Luna sempat terjebak di toilet hingga nyaris ketinggalan penampilan.

Bima berhasil menyelamatkannya dan mereka tetap tampil sebagai Romeo dan Juliet. Chemistry Luna dan Bima bahkan membuat Marco diam-diam cemburu.