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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 34: Saga Salah Tuduh Reno, Dewa Sukses Tutupi Kejahatannya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |16:34 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 34: Saga Salah Tuduh Reno, Dewa Sukses Tutupi Kejahatannya
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 34: Saga Salah Tuduh Reno, Dewa Sukses Tutupi Kejahatannya. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 34 bercerita tentang pelarian Raka dari kamar kos yang berujung petaka. Saat mengendarai motor dalam kondisi lemas akibat sakaw, ia kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan di jalan. 

Beruntung, Marco dan Bima yang mengejarnya sigap menghentikan mobil yang melintas dan membawa Raka ke rumah sakit. Di sana, dokter mengungkapkan bahwa Raka mengalami kecanduan obat terlarang. 

Abang Raka, Yuda, langsung bertindak tegas dengan memutuskan membawanya pulang ke Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Suasana haru mewarnai perpisahan Raka dengan Marco dan Bima.  

Di tempat lain, kebohongan Prisil hampir terbongkar setelah Mila dan Sasa melihatnya bermesraan dengan Dewa di kafe. Namun, Prisil berhasil meyakinkan Mila bahwa hubungan mereka hanya sebatas urusan bisnis. 

Sementara itu, hubungan Luna dan Saga semakin dekat saat mereka berdua asyik beradu balap motor di jalanan. Tak terima sahabatnya dirusak oleh narkoba, Marco dan Bima mendatangi tempat nongkrong geng Spider untuk melabrak Saga. 

Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Namun, Saga menegaskan bahwa ia tidak pernah menjual barang haram ke anak sekolah. Membuktikan hal itu, Saga menginterogasi anak buahnya, Ivan, yang mengakui penjualan itu perintah Reno atas instruksi Mad Dog.  

Konflik mencapai puncaknya saat Saga mendesak Dewa (Mad Dog) untuk bertemu. Di lokasi pertemuannya, Dewa bertindak licik dengan mengancam akan membunuh Reno sambil berbisik agar mengkambinghitamkan dirinya sendiri.

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