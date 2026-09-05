Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 62: Arumi Mulai Curiga pada Alex

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 62 bercerita tentang Arumi yang mulai curiga setelah menyadari kejanggalan dalam cerita Alex tentang kecelakaan yang membuat bayinya hilang.

Jika Alex benar-benar tidak melihat apapun, mengapa ia begitu yakin bayi Arumi hanyut? Harapan bahwa anaknya masih hidup kembali muncul, membuat Arumi bertekad mencari kebenaran.

Sementara itu, Celia semakin tidak percaya pada Laura hingga menyita ATM dan kartu kreditnya. Kecurigaan Celia semakin kuat setelah Alex mengaku Kenzo nyaman bersamanya karena ia adalah ayah kandungnya dan ada seseorang yang membantunya.

Keesokan harinya, Arumi datang ke rumah Celia dan terlibat pertengkaran dengan Laura. Namun di hadapan Celia, Arumi akhirnya mengungkap rahasia terbesar: bayi yang hilang dalam kecelakaan itu adalah anaknya bersama Alex.

Celia terpukul saat menyadari bayi tersebut adalah cucunya. Ia berjanji membantu Arumi menemukan anaknya yang diyakini masih hidup. Di sisi lain, Laura langsung panik setelah Arumi mulai mencari kebenarannya.