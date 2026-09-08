Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 155: Davina Mulai Curiga dengan Operasi Rahasia Sena

JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronika), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hubungan Sena dan Davina semakin dekat, tetapi Sena terus dihantui konflik batin karena Veronika menentang hubungan mereka. Setelah Sena menjemput Davina, keduanya menikmati momen romantis di perjalanan. Namun, pertemuan tak sengaja dengan Veronika membuat Sena kembali gelisah. Veronika semakin yakin bahwa Angga tetap memilih Davina meski mengetahui dirinya kecewa.

Di sisi lain, Davina mulai menghubungkan berbagai kejanggalan yang dilihatnya, termasuk gerak-gerik Dion dan Reza di Avenue & Co, dengan penyelidikan Sena. Davina semakin yakin bahwa Dipa kemungkinan besar adalah target operasi Sena. Dia pun berniat membantu penyelidikan agar kasus Dipa segera selesai dan Sena dapat memenuhi janjinya untuk memperkenalkannya kepada keluarga.

Sementara itu, Dion, Reza, dan Chandra pulang membawa bukti hasil penyamaran mereka. Di rumah Sena, suasana berubah menjadi kocak ketika Dion menggoda Reza soal penyamarannya sebagai artis Korea dan bahkan membayangkan Jihan menjadi janda jika Dipa masuk penjara.

Namun, candaan itu terhenti ketika ponsel Reza berdering. Ternyata Davina menelepon, seolah siap menggali kebenaran tentang operasi yang selama ini disembunyikan Sena darinya.

Saksikan Layar Drama RCTI Terikat Janji hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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