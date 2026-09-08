Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 65: Rahasia Sang Ibu Terancam Terbongkar

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex masih menyimpan dendam setelah ditendang Elio. Ia bahkan berniat melaporkan Elio ke polisi. Laura pun panik karena takut masalah tersebut menghancurkan kerja sama Wijaya Farma. Namun, setelah melaporkan Arumi atas tuduhan membawa Kenzo, Alex kembali mendatangi kantor polisi dengan sebuah rencana rahasia.

Sementara itu, kondisi Elio ternyata semakin memburuk. Ia harus dirawat di TMC Hospital dan menjalani MRI. Tak ingin membuat Arumi khawatir, Elio meminta Kevin merahasiakan kondisi tersebut. Di sisi lain, perasaan keibuan Arumi terhadap Kenzo semakin kuat. Tanpa menyadarinya, Arumi justru semakin menyayangi bayi yang sebenarnya merupakan anak kandungnya sendiri.

Namun, kejutan besar datang ketika Wulan muncul di rumah Celia dengan mengenakan sweater yang dahulu digunakan Laura untuk membungkus bayi Kenzo. Laura langsung panik dan berusaha merebut sweater tersebut untuk dimusnahkan. Beruntung, Imas berhasil mengambil sweater itu dan menyembunyikannya di kamarnya.

Namun, Imas justru bisa berada dalam masalah besar. Di laci yang sama, sudah tersimpan jam tangan Celia yang sengaja ditaruh Laura untuk menjebaknya. Jika keberadaan jam tangan tersebut ditemukan, Imas berpotensi dituduh sebagai pencuri sebelum rahasia sweater Kenzo terbongkar.

Akankah Imas justru dituduh sebagai pencuri? Dan benarkah sweater tersebut akan menjadi bukti penting yang mengungkap siapa sebenarnya ibu Kenzo?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB), pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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