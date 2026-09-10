Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 67 Kamis: Arumi Lolos dari Tuduhan Penculikan

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di saat Arumi nyaris putus asa karena dituduh menculik Kenzo, Celia justru datang membelanya habis-habisan. Ia bahkan menegaskan lebih percaya Kenzo berada di tangan Arumi ketimbang bersama Alex.

Namun, Alex tetap keras kepala mempertahankan hak asuhnya atas Kenzo. Di tengah kebuntuan itu, Elio tiba-tiba muncul di kantor polisi demi menyelamatkan Arumi. Perhatian besar yang ditunjukkan Elio membuat Celia semakin yakin dengan perasaan yang tumbuh di antara keduanya. Arumi pun akhirnya pulang bersama Elio.

Sesampainya di rumah, saat Elio mencoba meyakinkan Arumi bahwa dirinya sudah pulih, tubuhnya justru kembali dihantam rasa sakit. Arumi refleks menangkap tubuh Elio yang nyaris terjatuh, dan tanpa disadari keduanya terjebak dalam sebuah pelukan, saling menatap penuh perasaan yang selama ini terpendam.

Ironisnya, momen intim itu justru tertangkap mata Alex dari kejauhan, sembari menggendong Kenzo di pelukannya. Akankah pemandangan itu memicu masalah baru dari Alex? Dan sampai kapan rahasia bahwa Kenzo adalah anak kandung Arumi bisa terus disembunyikan?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB), pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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