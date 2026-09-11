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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 157: Reza Jadi Sasaran untuk Tutupi Bisnis Pencucian Uang

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |18:25 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 157: Reza Jadi Sasaran untuk Tutupi Bisnis Pencucian Uang
Sinopsis Sinetron 'Terikat Janji' Eps 157. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dipa semakin panik setelah menyadari bahwa Reza dan Dion adalah polisi yang sedang menyelidiki Avenue & Co. Dari rekaman CCTV, Dipa memastikan bahwa Reza yang sebelumnya menyamar sebagai aktor Korea ternyata orang yang sama dengan Sheikh dari Riyadh. Dipa sadar penyelidikan polisi mulai mendekati bisnis pencucian uangnya, sehingga dia merasa harus segera mengambil tindakan.

Sementara itu, Mayang akhirnya menemukan Novan di kantornya dan meminta maaf karena selama ini melarang Novan menjalani terapi. Novan menerima permintaan maaf Mayang, tetapi diam-diam masih dihantui rasa bersalah dan mengaku dalam hati bahwa dia sebenarnya sudah hampir menyerahkan diri pada polisi. Namun, ketakutannya kehilangan kasih sayang Davina membuat Novan kembali mengurungkan niatnya. 

Di sisi lain, Dipa memanfaatkan kepulangan Jihan dari Paris untuk menjebak Reza. Dia meminta Jihan menghubungi mantan sopirnya dan mengatur pertemuan di Taman Raya Kenanga.

Reza datang ke taman tanpa mengetahui bahwa Dipa telah merancang semuanya. Saat melihat Dipa, Reza sadar dirinya telah dijebak dan berusaha melarikan diri hingga terpojok di bibir jurang. Dipa kemudian membongkar seluruh penyamaran Reza dan menawarkan uang hingga puluhan miliar rupiah agar Reza berhenti menyelidikinya. 

Namun Reza menolak suap itu dan justru mengingatkan Dipa tentang ancaman pidana bagi pemberi suap. Mendengar penolakan tersebut, Dipa berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Reza adalah melenyapkannya.

Sena yang mendapat laporan dari Dion segera menyusul ke taman. Davina ikut bersama Sena tanpa mengetahui bahaya yang sedang terjadi. Sena melihat Reza terpojok dan diam-diam menembakkan pistol berperedam ke dahan pohon hingga dahan tersebut jatuh menimpa Dipa, memberi kesempatan Reza melarikan diri. 

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