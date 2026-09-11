MNC Pictures dan Smartfren Rilis Web Series Penghuni Rumah Warisan, Sajikan Horor Komedi Penuh Kejutan

JAKARTA — MNC Pictures berkolaborasi dengan Smartfren menghadirkan Penghuni Rumah Warisan, web series bergenre horor komedi yang mulai menyapa penonton pada 10 September 2026.

Web series ini berkisah tentang kakak beradik yang diperankan Bastian Steel dan Fadly Faisal. Keduanya hidup berlimpah harta dari warisan kedua orangtua mereka. Namun karena gaya hidup mewah dan hedon, harta warisan keduanya habis total dan hanya menyisakan satu rumah tua milik sang nenek.

Mereka akhirnya harus pindah ke rumah tersebut karena semua aset dan harta telah disita bank akibat perusahaan warisan yang terus merugi. Nuansa horor mulai terjadi di sini saat mereka tiba di rumah sang nenek dan disambut oleh penjaga rumah yang diperankan oleh Oki Rengga.

MNC Pictures dan Smartfren Rilis Web Series Penghuni Rumah Warisan, Sajikan Horor Komedi Penuh Kejutan. (Foto: MNC Pictures)

Web series Penghuni Rumah Warisan mengangkat cerita yang akrab dengan dinamika kehidupan sehari-hari. Ia dikemas sepanjang enam episode yang ringan, menghibur, dan penuh kejutan.

Selain Fadly Faisal, Bastian Steel, dan Oki Rengga, web series ini juga dibintangi oleh Dinda Mahira, Adi Sudirja, hingga Ayu Inten. Perpaduan akting mumpuni dan chemistry jenaka para pemainnya dipastikan bakal mengocok perut sekaligus memberikan sensasi merinding yang pas.

Filriady Kusmara, Co-Operations Director MNC Pictures mengungkapkan, proyek ini lahir dari kebebasan berkreasi yang fleksibel bersama Smartfren. Setelah sukses mengeksplorasi genre komedi romantis di proyek sebelumnya, pilihan jatuh pada formula horor komedi yang tengah digandrungi penonton.