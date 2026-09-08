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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 31: Raka Diam-Diam Beli Obat Terlarang, Dendam Prisil Kian Membara

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |15:56 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 31: Raka Diam-Diam Beli Obat Terlarang, Dendam Prisil Kian Membara
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 31. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Di tengah gelagatnya yang semakin mencurigakan, Raka diam-diam membeli obat-obatan terlarang dari Ivan. Dia kemudian menyembunyikannya di kamar kos agar tidak diketahui Marco dan Bima yang mulai menaruh curiga terhadap dirinya. 

Di sisi lain, Luna secara diam-diam menemui Saga di tepi danau untuk mengembalikan jaket miliknya. Meski sempat menolak perhatian Saga yang mengkhawatirkan kondisi cedera kakinya, perhatian manis tersebut justru membuat Luna tersenyum.

Sementara itu, masalah yang dihadapi Martha juga semakin menegangkan. Bersama Rifky, Martha berhasil menginterogasi Anto, pelaku teror klinik. Dari pengakuan Anto, nama Prisil ikut terseret dalam kasus tersebut. Martha yang mengetahui hal itu langsung murka dan melabrak Prisil di sebuah kafe.

Di bawah ancaman akan dilaporkan kepada polisi, Prisil akhirnya menangis dan memohon maaf kepada Martha. Dia bahkan berjanji tidak akan mengganggu Martha lagi. Namun, di balik permintaan maaf tersebut, dendam Prisil justru semakin membara. Sementara masalah teror klinik akhirnya dapat diselesaikan secara damai, Rifky tetap menunjukkan sikap siaga untuk menjaga Martha dan Luna.

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