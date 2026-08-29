Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 55: Alex Ancam Bongkar Rahasia Arumi!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 55 bercerita tentang Elio yang mengejutkan Anika sang ibu dengan datang tanpa tongkat dan mengaku sudah sembuh.

Namun Anika mulai menyadari perubahan sikap putranya yang semakin perhatian kepada Arumi. Sedangkan di rumah Wulan, suasana berubah mencekam ketika Alex datang penuh amarah.

Terusir dari rumah Celia dan kehilangan hampir seluruh hidupnya, Alex memaksa Arumi ikut dengannya. Namun kali ini Arumi berani melawan. Sebelum pergi, Alex justru mengancam Wulan akan membongkar rahasia tentang anak Arumi.

Sementara itu, tanpa Arumi, rumah Anika terasa sepi bagi Elio. Ia mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu dilakukan Arumi dan perlahan menyadari bahwa kehadiran Arumi telah menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Kevin pun mulai menggoda Elio, sementara Anika semakin penasaran dengan hubungan kedua putranya dan Arumi. Pagi harinya, Arumi kembali mendapat perlakuan manis dari Wulan yang memohon maaf dan berjanji akan menganggapnya seperti anak sendiri.