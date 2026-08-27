Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 53: Rahasia Laura dan Alex Bisa Terbongkar

JAKARTA - Terlanjur Mencintaimu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Celia akhirnya memaksa Alex mengungkap alasan sebenarnya mengapa dirinya menikahi Arumi, yang lebih menyakitkan lagi, Alex terang-terangan mengatakan bahwa Laura jauh lebih berarti baginya! Arumi terpukul. Namun, dia yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik pernikahannya dengan Alex.

Kecurigaannya terbukti ketika Alex tanpa sadar keceplosan menyebut pertemuannya dengan Wulan di Taman Cendrawasih. Celia langsung menangkap keganjilan itu dan memanggil Wulan untuk datang saat itu juga.

Saat Wulan tiba, Celia langsung menginterogasinya. Arumi pun menuntut Wulan menjelaskan mengapa dirinya pernah bekerja di rumah Celia, mengenal Alex, dan bahkan menyuruh Alex menikahinya. Terdesak ancaman penjara, Wulan berada di titik paling berbahaya. Sedikit saja salah bicara, seluruh rahasia Laura dan Alex bisa terbongkar!

Alex mati-matian kembali memutarbalikkan keadaan. Namun Arumi tak lagi percaya. Ketika Laura ikut menyerang dan menuduhnya memfitnah, emosi Arumi meledak hingga keduanya terlibat pertengkaran hebat. Celia segera memisahkan mereka dan justru menunjukkan perhatian besar kepada Arumi.