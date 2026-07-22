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Sinopsis 'Tobat Jatuh Cinta' Eps. 31: Bunda Latifah Terus Mendesak Mining Untuk Segera Mencari Jaka

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:44 WIB
Sinopsis 'Tobat Jatuh Cinta' Eps. 31: Bunda Latifah Terus Mendesak Mining Untuk Segera Mencari Jaka
Saksikan Tobat Jatuh Cinta di RCTI. (Foto: RCTI)
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'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.36 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Bunda Latifah terus mendesak Mining untuk segera mencari Jaka agar persoalan Erika yang melaporkan Elin dan Hasna ke polisi bisa diselesaikan. Bagas ikut terseret dalam masalah itu karena Erika terus menekannya, sementara seluruh warga Kampung Sindang Barang mulai bergerak mencari keberadaan Jaka dengan harapan konflik segera berakhir.

Di tengah pencarian, Hasna tanpa sengaja bertemu Jaka yang sedang dikejar orang. Ia menolong Jaka, memberinya makan, lalu mencoba membujuknya agar mau menyelesaikan masalah dengan baik. Jaka akhirnya mengetahui bahwa Erika telah melaporkan Hasna dan Elin ke polisi. Jaka pun menyetujui permintaan Hasna dengan syarat Mining harus menemuinya secara langsung.

Mengetahui Jaka bersedia bertemu, Bunda Latifah, Mining, Hasna, Elin, Rora, Om Rocky, dan Mang Ihin kembali berkumpul untuk menyusun rencana. Meski Mila merasa curiga Jaka punya niat lain karena masih menyimpan dendam kepada Mining, Mining tetap memutuskan menemui Jaka seorang diri.

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