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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 22: Ketika Saga Curiga pada Rifky

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 22: Ketika Saga Curiga pada Rifky
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 22: Ketika Saga Curiga pada Rifky. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 22 bercerita tentang Rifky yang kembali menyelidiki keberadaan van kuning yang ia curigai berkaitan dengan kecelakaan Ryan. 

Diam-diam ia mendatangi sebuah gudang dan menemukan mobil kuning yang sekilas sangat mirip dengan mobil yang selama ini dicari Luna. Namun setelah mengirimkan foto kepada Luna, ternyata mobil tersebut bukanlah kendaraan yang menabrak Ryan. 

Rifky pun semakin yakin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di sisi lain, Saga akhirnya mengetahui dia ditugaskan untuk menyingkirkan van yang sebenarnya dan menggantinya dengan mobil kuning lain agar Rifky tidak curiga.

Saga bahkan menyerahkan van tersebut kepada Heru untuk dihancurkan. Namun diam-diam Saga mulai mempertanyakan hubungan Rifky dengan van itu dan apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Dewa.

Sementara itu, masalah Luna dan Mila di sekolah kembali memanas. Bu Betty mengetahui bahwa Mila adalah orang yang menyebarkan video tentang status Luna sebagai anak adopsi. 

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