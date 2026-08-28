Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 54: Alex Dipenuhi Dendam, Laura Incar Kekuasaan Wijaya Farma

JAKARTA - Terlanjur Mencintaimu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Rahasia Wulan akhirnya terbongkar! Celia murka setelah mengetahui Wulan pernah menawarkan Arumi kepada Alex. Namun, Wulan justru balik menuding Alex sebagai dalang di balik semua itu. Tak mampu menahan amarah, Celia akhirnya mengusir Alex dari rumah! Kehilangan kepercayaan sang ibu membuat Alex dipenuhi dendam, sementara Laura mulai menyusun rencana untuk merebut kekuasaan di Wijaya Farma.

Di tengah luka Arumi, Elio justru membawa kabar bahagia. Setelah sekian lama berjuang, Elio akhirnya bisa berjalan kembali! Namun dia memilih merahasiakan kesembuhannya demi memberikan kejutan kepada Arumi. Saat Arumi akhirnya tertawa bahagia bersama Elio, malam harinya suasana berubah mencekam. Alex tiba-tiba datang menggedor rumah Wulan dan memanggil nama Arumi!

Wulan ketakutan rahasianya akan terbongkar. Tapi kali ini Arumi tak mau bersembunyi. Dengan berani, Arumi membuka pintu untuk menghadapi Alex! Akankah Alex membongkar pengkhianatan Wulan? Atau justru rahasia terbesar mereka akhirnya terbongkar malam itu?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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