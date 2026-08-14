Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 40: Perhatian Elio Bikin Arumi Tersentuh

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 40 bercerita tentang Arumi yang nekat mencari Pak Rusly demi menemukan bukti yang bisa membongkar kebohongan Alex.

Namun Alex lebih dulu mengejarnya dan berusaha menghancurkan bukti tersebut. Saat Arumi tersesat di hutan Ciwidey dan nyaris terjatuh ke sungai, Elio tiba-tiba datang menyelamatkannya.

Perhatian Elio membuat Arumi semakin tersentuh. Namun kecemburuan pria itu justru meledak ketika mengetahui Kevin berusaha menyatakan isi hatinya kepada Arumi.

Tanpa mereka sadari, persaingan Elio dan Kevin untuk mendapatkan hati Arumi semakin terbuka. Sementara itu, Wulan mulai memanfaatkan rahasia Kenzo untuk memeras Laura dan Alex.

Akankah Wulan berhasil menemukan bukti untuk menjalankan rencana jahatnya ? Lalu siapa di antara Elio dan Kevin yang akan dipilih oleh Arumi?

Saksikan sinetron Terlanjur Mencintaimu hanya di RCTI, Jumat (14/8/2026), pukul 20.30 WIB. Agar menonton lebih nyaman, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital di channel 28.

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(SIS)

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