Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 22: Lift Mendadak Mati, Rencana Elio Lamar Arumi Buyar!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 22 bercerita tentang Elio yang berniat melamar Arumi. Namun rencana itu berubah menjadi mimpi buruk saat lift menuju rooftop Avenue Sky tiba-tiba mati.

Akibatnya, Elio dan Arumi terjebak di dalam lift. Di tengah kepanikan, Elio mulai mempertanyakan rencana balas dendam yang selama ini disembunyikannya, sementara nyawa Arumi semakin terancam akibat kehabisan oksigen.

Kevin yang diam-diam mengikuti mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Elio dan Arumi. Di sisi lain, Imas semakin yakin Wulan telah mencuri buku resep peninggalan Siti yang menyimpan petunjuk penting tentang rahasia Kenzo.

Sementara itu, Wulan justru melihat hubungan Arumi dan Elio sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan setelah mengetahui pria itu berasal dari keluarga kaya, pemilik sebuah rumah sakit ternama.

Di rumah Rendi, kenangan cinta lama Laura dan Elio kembali terungkap. Laura menyimpan dendam mendalam kepada Anika yang dulu memisahkan mereka demi ambisi keluarga. Sementara itu, Kevin berhasil menemukan Elio dan Arumi.