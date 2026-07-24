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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 33: Hasna Sukses Bikin Erika dan Jaka Cekcok

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |17:33 WIB
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 33: Hasna Sukses Bikin Erika dan Jaka Cekcok
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 33: Hasna Sukses Bikin Erika dan Jaka Cekcok. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 33 bercerita tentang Hasna yang berhasil membuat Erika dan Jaka cekcok. Dia juga membongkar, ancaman laporan polisi dari Erika belum pernah terjadi sebelumnya. 

Di sisi lain, sikap Firman yang misterius justru membuat Mining semakin curiga. Dia menilai, Firman adalah seorang intel yang sedang menyelidiki sesuatu di Kampung Sindang Barang.

Rora mengumbar cerita ke Hasna tentang rencana membuka toko emas. Tanpa mereka sadari, dua pria bernama Kiway dan Ripin mendengar rencana pembukaan toko emas tersebut. 

Kiway dan Ripin pun mencoba merampok Rora di tengah jalan. Mereka m menodong perempuan itu dengan pisau dan membawa kabur seluruh perhiasan emas yang dipakainya. 

Mampukah Hasna menolong Rora? Bagaimana nasib mereka berdua? Saksikan sinetron Tobat Jatuh Cinta hanya di RCTI, pada Jumat (24/7/2026), pukul 17.40 WIB.

Agar menonton sinetron kesayangan semakin nyaman dengan gambar jernih dan stabil, lakukan scan ulang siaran digital di Channel 28. Jika terjadi kendala, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

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