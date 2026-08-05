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Proses Panjang Persiapan Sinetron Ternyata Ini Cinta, MNC Pictures Bidik Kesuksesan Anak Jalanan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:02 WIB
Proses Panjang Persiapan Sinetron <i>Ternyata Ini Cinta</i>, MNC Pictures Bidik Kesuksesan Anak Jalanan
Casting Ternyata Ini Cinta (Foto: IMG/Mei)
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JAKARTA - MNC Pictures kembali merilis sinetron terbaru berjudul Ternyata Ini Cinta yang sengaja ditujukan untuk generasi Z. Demi menghadirkan tontonan berkualitas, tim produksi mengaku menghabiskan waktu cukup lama dalam tahap persiapan.

Mulai dari pengembangan naskah hingga pemilihan pemain dan lokasi syuting. Executive Producer MNC Pictures, Yudho Indrowiyono, mengatakan proses persiapan Ternyata Ini Cinta dilakukan secara matang agar hasil akhirnya sesuai dengan harapan penonton.

“Untuk persiapannya lumayan lama. Kita dari naskah, pemilihan pemain, terus pemilihan set, semua itu memang agak lama,” ujar Yudho saat konferensi pers Ternyata Ini Cinta di MNC Studios pada Rabu (5/8/2026).

Tak hanya itu, Yudho menyebut seluruh kru hingga para pemain juga memberikan perhatian terhadap detail selama proses produksi berlangsung. Menurutnya, kualitas produksi menjadi salah satu fokus utama agar sinetron tersebut mampu bersaing di layar kaca.

“Teman-teman kru, pemain juga sangat luar biasa untuk jagain program ini. Jadi syutingnya juga sangat detail, sangat action, sangat grande,” katanya.

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