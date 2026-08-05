A Bona Fide Killer Langsung Pimpin Rating, Siap Gantikan Agent Kim Reactivated

JAKARTA - Kesuksesan Agent Kim Reactivated ternyata masih meninggalkan kesan tersendiri di hati para pencinta drama korea. Setelah drakor yang dibintangi oleh So Ji Sub itu tamat, para pencinta drakor kini tengah kebingungan mencari 'mangsa' baru untuk mereka menikmati.

Tak perlu membutuhkan waktu yang lama, pekan ini MBC merilis serial terbaru mereka berjudul A Bona Fide Killer langsung mengambil alih perhatian penonton.

Berdasarkan data Nielsen Korea yang dirilis pada 1 Agustus, episode perdana A Bona Fide Killer mencatat rating nasional rata-rata 7,4 persen. Tanpa kehadiran pesaing kuat di slot tayang yang sama, drama ini berhasil menempati posisi pertama dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Agent Kim Reactivated.

Sementara itu, program spesial Chief Kim The Universe memperoleh rating rata-rata nasional sebesar 4,5 persen, menunjukkan bahwa minat penonton terhadap tayangan tersebut tetap terjaga meski bukan drama reguler, seperti dilansir dari Chosun, Selasa (4/8/2026).

Kisah Pembunuh Bayaran yang Berjuang Menjaga Kehidupan Keluarga

Diadaptasi dari webtoon populer, A Bona Fide Killer menghadirkan premis yang unik. Drama ini mengisahkan seorang ibu bekerja yang memiliki profesi paling berbahaya di dunia sebagai pembunuh bayaran. Di tengah pekerjaannya yang penuh risiko, dia berusaha keras menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarganya.