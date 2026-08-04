Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 31: Sikap Elio Yang Tiba-Tiba Berubah Manis Bikin Curiga

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sikap Elio yang tiba-tiba berubah manis justru membuat Arumi, Kevin, dan Anika semakin curiga. Setelah meminta maaf, memperlakukan Arumi dengan baik, hingga mengajaknya sarapan bersama keluarga, Elio diam-diam ternyata sedang menjalankan rencana untuk menguji sekaligus mempermalukan Arumi. Meski terus diperlakukan sebagai caregiver yang harus memenuhi berbagai permintaannya, Arumi tetap melayani Elio dengan sabar tanpa pernah mengeluh.

Sementara itu, Laura dan Alex mulai dihantui ketakutan karena Wulan masih memegang bukti yang dapat membongkar rahasia besar mereka. Kepanikan Alex semakin memuncak ketika Celia memutuskan datang ke rumah Anika untuk menjalin kerja sama dengan TMC.

Ketika Elio memutuskan menghadiri Indonesia Women's Health Awards 2026, semua orang terkejut karena ia memilih Arumi sebagai pendampingnya, bukan Kevin. Elio bahkan membawa Arumi ke butik mewah untuk memilih gaun, seolah benar-benar menghargainya. Namun tanpa diketahui siapa pun, seluruh perhatian Elio hanyalah bagian dari jebakan. Ia sengaja membiarkan Arumi memilih penampilannya sendiri karena yakin Arumi akan menjadi bahan tertawaan di hadapan para tamu penting. Akankah rencana Elio mempermalukan Arumi berhasil, atau justru berbalik ?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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