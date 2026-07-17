Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 26: Diam-Diam Jaka Datangi Rumah Mila

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |16:38 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Episode 26: Diam-Diam Jaka Datangi Rumah Mila
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 26: Diam-Diam Jaka Datangi Rumah Mila. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 26 bercerita tentang Jaka yang diam-diam mendatangi rumah Mila bersama anak buahnya. Kehadiran pria itu sebenarnya disadari oleh Mila, Elin, Hasna, dan Rora.

Hal itu membuat mereka takut dan memutuskan tak keluar rumah. Sementara itu, Mining mengumpulkan warga untuk membahas krisis air yang belum juga selesai serta berbagai aksi teror yang terus terjadi di Kampung Sindang Barang. 

Warga sepakat memperkuat keamanan dengan bantuan hansip dari kampung lain. Sementara Bagas terus mengupayakan distribusi obat-obatan bagi warga yang terserang penyakit akibat sulitnya mendapatkan air bersih.

Saat seluruh warga bersatu membuka sumber mata air, Jaka hanya bisa kesal dan berharap semuanya gagal. Akankah usaha warga berhasil, atau justru rencana jahat Jaka kembali menghancurkan harapan Sindang Barang?

Saksikan sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 26 selengkapnya hanya di RCTI, pada Jumat (17/7/2026), pukul 17.40 WIB. 

Agar menonton nyaman dengan gambar jernih dan stabil pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika ada kendala, klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/33/3229548/terlanjur_mencintaimu-Gnz7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 9: Rendi Curiga pada Laura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/598/3229546/tobat_jatuh_cinta-MwtL_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 20, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/598/3229394/terlanjur_mencintaimu-R3QN_large.jpg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 8: Elio semakin Membenci Arumi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/598/3229370/tobat_jatuh_cinta-of0u_large.jpg
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 19: Mila dan Adit Liburan Bareng, Warga Tutup Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/598/3228128/terlanjur_mencintaimu-y3KF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu, Tayang Perdana di RCTI Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/598/3228127/terlanjur_mencintaimu-MQqZ_large.jpg
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement