Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 26: Diam-Diam Jaka Datangi Rumah Mila

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 26 bercerita tentang Jaka yang diam-diam mendatangi rumah Mila bersama anak buahnya. Kehadiran pria itu sebenarnya disadari oleh Mila, Elin, Hasna, dan Rora.

Hal itu membuat mereka takut dan memutuskan tak keluar rumah. Sementara itu, Mining mengumpulkan warga untuk membahas krisis air yang belum juga selesai serta berbagai aksi teror yang terus terjadi di Kampung Sindang Barang.

Warga sepakat memperkuat keamanan dengan bantuan hansip dari kampung lain. Sementara Bagas terus mengupayakan distribusi obat-obatan bagi warga yang terserang penyakit akibat sulitnya mendapatkan air bersih.

Saat seluruh warga bersatu membuka sumber mata air, Jaka hanya bisa kesal dan berharap semuanya gagal. Akankah usaha warga berhasil, atau justru rencana jahat Jaka kembali menghancurkan harapan Sindang Barang?

Saksikan sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 26 selengkapnya hanya di RCTI, pada Jumat (17/7/2026), pukul 17.40 WIB.

Agar menonton nyaman dengan gambar jernih dan stabil pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika ada kendala, klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

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