Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 23: Pengorbanan Elio Selamatkan Arumi Harus Dibayar Mahal

JAKARTA - Sinetron Terlanjur Mencintaimu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pengorbanan Elio demi menyelamatkan Arumi harus dibayar mahal. Kecelakaan lift membuat Elio mengalami cedera tulang belakang dan harus menjalani operasi darurat. Meski nyawanya berhasil diselamatkan, dokter belum dapat memastikan apakah Elio akan bisa berjalan kembali. Di tengah rasa bersalah yang menghantui Arumi, Wulan justru menyalahkannya atas musibah tersebut.

Saat tak sadarkan diri, Elio bermimpi bertemu Nadya dan mengungkap niat sebenarnya menikahi Arumi, bukan karena cinta, melainkan demi membalas dendam. Sementara itu, Rendi semakin dekat dengan ambisinya menjadi CEO Wijaya Farma, Laura diliputi kecemasan, dan Imas makin yakin Wulan menyimpan rahasia besar tentang kematian ibunya.

Sementara ketegangan mencapai puncaknya ketika Elio akhirnya sadar. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk saat dia menyadari kedua kakinya tak lagi dapat digerakkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Elio?

Saksikan Layar Drama RCTI Terlanjur Mencintaimu hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri