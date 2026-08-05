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Sinetron Baru RCTI! Ternyata Ini Cinta Bidik Penonton Gen Z dan Keluarga

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |20:02 WIB
Sinetron Baru RCTI! <i>Ternyata Ini Cinta</i> Bidik Penonton Gen Z dan Keluarga
Casting Ternyata Ini Cinta (Foto: IMG/Mei)
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JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan sinetron bertema remaja melalui Ternyata Ini Cinta. Sinetron ini sengaja ingin menjangkau penonton Gen Z tanpa meninggalkan pemirsa keluarga yang selama ini menjadi basis penonton sinetron.

Head of Local Acquisition & Content Development Department RCTI, Koento Wibisono, mengatakan RCTI sebenarnya memiliki rekam jejak panjang menghadirkan sinetron remaja yang sukses. Beberapa di antaranya adalah Anak Jalanan yang tayang lebih dari 800 episode serta Putri untuk Pangeran yang mendekati 700 episode.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan RCTI kembali mengangkat genre serupa melalui Ternyata Ini Cinta.

“Kita bicara historical sinetron, RCTI itu pernah sukses dengan sinetron tema-tema remaja. Ada Anak Jalanan lebih dari 800 episode, ada juga Putri untuk Pangeran hampir 700 episode,” ujar Koento dalam konferensi pers Ternyata Ini Cinta di MNC Studios pada Rabu (5/8/2026).

Koento menjelaskan keputusan tersebut juga didukung hasil survei dan focus group discussion (FGD) yang dilakukan RCTI terhadap penonton televisi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa sinetron bertema remaja tetap memiliki daya tarik luas apabila dipadukan dengan konflik keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kita coba melakukan survei, termasuk FGD dengan penonton TV. Hasilnya cukup menarik. Sinetron dengan tema remaja, tentu dengan kombinasi konten yang pas, yaitu konflik remaja dan drama keluarga, ternyata bisa menarik penonton yang cukup luas,” katanya.

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