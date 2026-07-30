Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 27: Intrik Dendam Elio dan Rahasia Masa Lalu Wulan

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Demi membalas budi ke Elio, Arumi rela tinggal serumah dan merawat Elio dengan tulus. Namun di balik keputusan itu, Elio diam-diam menyiapkan rencana untuk membalaskan dendamnya kepada wanita yang dianggap telah menghancurkan hidupnya.

Di saat yang bersamaan, rahasia besar Wulan semakin sulit untuk disembunyikan. Imas dan Celia terus memburu kebenaran tentang Wulan. Sementara Wulan semakin panik karena merasa masa lalunya akan segera terbongkar.

Tak hanya itu, Laura kehilangan kendali atas emosinya saat mengetahui Alex diam-diam menemui Arumi. Rasa cemburu berubah menjadi ketakutan besar bahwa cinta lama Alex belum benar-benar berakhir. Akankah Arumi sanggup menghadapi belas dendam Elio? Benarkah rahasia Wulan akan segera terbongkar malam ini ?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!





(kha)

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