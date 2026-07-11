Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 9: Rendi Curiga pada Laura

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 9 bercerita tentang Laura yang telah memastikan bahwa penghulu tidak akan pernah muncul lagi.

Di sisi lain, Arumi melihat Rendi di jalan dan mengejar mobilnya naik ojek, tapi gagal dan sampai terjatuh. Ia ditolong Kevin dan membawanya ke rumah sakit.

Di rumah sakit ternyata dia bertemu dengan Elio kembali. Seorang pasien anak bernama Tiara, meninggal di meja operasi akibat pendarahan otak setelah ditangani Kevin.

Priyo, ayah Tiara, mengamuk dan menuduh Kevin malapraktik. Sementara itu Rendi mulai curiga pada Laura dan diam-diam mengikutinya ke rumah sakit ingin vaksin Kenzo, namun kecurigaan Rendi khawatir Laura ingin menemui Elio.

Arumi yang sedang bertugas di rumah sakit nyaris berpapasan dengan Rendi dan Laura. Disisi lain ternyata Priyo kembali ke rumah sakit membawa pistol dan membuat seluruh rumah sakit panik dan kacau.