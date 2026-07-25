Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 34: Suasana Kampung Sindang Barang Mendadak Tegang

JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah Rora menjadi korban perampokan karena memakai banyak perhiasan emas, suasana Kampung Sindang Barang mendadak tegang. Di sisi lain, Om Rocky semakin yakin bahwa Firman adalah seorang intel rahasia, apalagi Firman ikut membantu mencari para pelaku.

Keserakahan Kiway dan Ripin membuat mereka tidak segera kabur, karena ingin mencari sisa emas milik Rora dan mengetahui rumahnya. Namun berkat kekompakan warga, keberanian Mang Ihin, bantuan Fajar, serta strategi Mining dan Om Rocky, kedua perampok akhirnya berhasil ditangkap.

Setelah keadaan kembali aman, suasana kampung menjadi hangat lagi. Hubungan Fajar dan Ayu semakin dekat, Firman tetap berjuang mendapatkan hati Mila, dan seluruh warga kembali hidup tenang.

Di saat semua orang merasa lega, muncul kabar bahwa ibu Bagas sedang sakit sehingga dia harus kembali ke Jakarta. Sebelum pergi, Bagas berpesan kepada Firman untuk terus memperjuangkan cintanya kepada Mila. Namun, benarkah Bagas nantinya akan kembali lagi ke Sindang Barang? Dan bagaimana kelanjutan kisah Firman mengejar hati Mila setelah kepergian Bagas? Saksikan episode terakhir Tobat Jatuh Cinta.

Saksikan Layar Drama RCTI Tobat Jatuh Cinta hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(ant)

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