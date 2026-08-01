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Kisah Cinta Terlarang Microdrama Forbidden Bonds with My Brothers, Hanya di V+Short

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |10:15 WIB
Kisah Cinta Terlarang Microdrama <i>Forbidden Bonds with My Brothers</i>, Hanya di V+Short
Kisah Cinta Terlarang Microdrama V+Short Forbidden Bonds with My Brothers. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Bagaimana jika seseorang kehilangan ingatannya, tumbuh dalam keluarga yang berbeda, lalu tanpa sadar jatuh cinta pada orang yang ternyata memiliki ikatan darah dengannya? 

Premis ini menjadi daya tarik utama Forbidden Bonds with My Brothers, microdrama V+Short yang menghadirkan perpaduan genre misteri, romansa, dan drama keluarga yang penuh konflik emosional. Untuk menonton streaming, silakan mengklik link ini.

Microdrama Forbidden Bonds with My Brothers bercerita tentang Vera, putri kaya pemilik Smith Group, yang hilang ingatan akibat sebuah kecelakaan dan kemudian diasuh oleh keluarga sederhana. 

Bertahun-tahun kemudian, ia kembali bekerja di Smith Group dengan identitas baru sebagai Samantha, yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Karena dianggap berasal dari keluarga miskin, Samantha menerima perlakuan buruk dari Bert dan ibu kandungnya sendiri. 

Di tengah berbagai cobaan itu, takdir justru mempertemukannya dengan Joseph, pria yang kemudian membuatnya jatuh cinta. Namun, ketika identitas asli Samantha perlahan mulai terungkap, hubungan cintanya pun berada di ujung ketidakpastian. 

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