Bring Back My Heart: Microdrama Romantis Terbaru dari V+Short

JAKARTA – Microdrama menjadi salah satu pilihan hiburan yang semakin digemari karena menghadirkan cerita singkat, penuh konflik. Salah satu judul yang layak masuk watching list Anda untuk dinikmati di akhir pekan adalah Bring Back My Heart.

Kisahnya tentang Allie Davis, single mother yang berjuang melawan penyakit kanker putrinya yang masih berusia 5 tahun. Untuk menonton microdrama ini, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short dengan mengklik tautan berikut ini.

Di tengah perjuangannya, Allie tiba-tiba bertemu kembali dengan Blake Quinn, pria yang pernah menjalani one night stand bersamanya. Lalu bagaimana kisah keduanya? Tonton microdrama Bring Back My Heart selengkapnya di V+Short.

Aplikasi V+Short merupakan platform microdrama yang menghadirkan cerita-cerita singkat dengan alur cepat penuh kejutan. Aplikasi ini menawarkan pengalaman menonton yang praktis dengan durasi 1-3 menit per episodenya.

Dengan format vertikal, Anda bisa menonton microdrama V+Short dengan nyaman lewat smartphone. Aplikasi ini juga menghadirkan beragam genre, dari romansa, keluarga, hingga drama penuh konflik, dengan pembaruan judul secara berkala.

Aplikasi V+Short dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Setelah menginstal aplikasinya di smartphone, Anda bisa langsung menikmati berbagai microdrama seru kapan saja dan di mana saja.**

(SIS)

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