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Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |18:15 WIB
Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa
Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Drama tentang vampir mungkin sudah sangat sering ditemui. Namun microdrama Married to Vampire hadir dengan sudut pandang berbeda karena memadukan romansa, fantasi, dan misteri mitologi dunia vampir.

Sebelum membahas sinopsis microdrama ini, pastikan Anda mengunduh aplikasi V+Short melalui link ini. Kisah Married to Vampire bercerita tentang Elena Reyes, seorang perawat rumah sakit yang menjalani hidupnya dengan tenang.

Hingga suatu malam ia menemukan seorang pria misterius terluka parah di sebuah gang. Saat berusaha menyelamatkannya, Elena menyadari ada sesuatu yang sangat janggal. 

Pria bernama Adrian itu tidak memiliki detak jantung. Darahnya berwarna ungu dan dia mengaku sebagai Nightborn, pewaris terakhir sebuah kerajaan vampir yang telah lama musnah. 

Pertemuan yang seperti hanya sebuah kebetulan itu justru mengubah hidup Elena sepenuhnya. Sejak darah mereka bersentuhan, keduanya terikat oleh sebuah hubungan misterius yang tidak dapat dijelaskan. 

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