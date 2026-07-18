Sinopsis Microdrama Hotter Than Hate, Kisah Revenge Plot Seru di V+Short

JAKARTA – Microdrama Hotter Than Hate menjadi salah satu microdrama yang layak masuk watch list kamu selama libur akhir pekan. Kisahnya penuh intrik, cerita pengkhianatan, dan plot twist yang bikin penasaran.

Microdrama bertema balas dendam ini bisa kamu tonton lewat V+Short yang aplikasinya bisa diunduh lewat tautan ini. Sebelum menonton, yuk simak sinopsis Hotter Than Hate berikut ini.

Clara Reed, perempuan yatim piatu dikhianati oleh mantan kekasihnya. Untuk membalaskan dendamnya, perempuan itu harus bekerjasama dengan seorang CEO untuk mengungkap orang-orang yang telah merundungnya.

Saat mereka menghukum setiap pelaku, Clara mengetahui fakta baru bahwa dirinya adalah pewaris keluarga kaya yang telah lama hilang. Dia juga berhasil mengungkap dalang di balik pembunuhan kedua orangtuanya.

Microdrama Hotter Than Hate menghadirkan konflik yang saling berkaitan dari satu episode ke episode berikutnya. Dengan durasi singkat, setiap episode menyajikan perkembangan cerita yang konsisten.

Apa Itu Microdrama?