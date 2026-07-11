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Microdrama V+Short Wake Up, Dad! Wedding Time: Kisah Komedi Romantis yang Bikin Baper  

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |08:30 WIB
Microdrama V+Short <i>Wake Up, Dad! Wedding Time</i>: Kisah Komedi Romantis yang Bikin Baper  
Microdrama V+Short Wake Up, Dad! Wedding Time: Kisah Komedi Romantis yang Bikin Baper. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - V+Short menyuguhkan microdrama terbaru, Wake Up, Dad! Wedding Time. Untuk menonton microdrama satu ini, Anda dapat mengunduh aplikasi V+Short melalui Play Store dan App Store di sini

Dikemas dalam episode-episode singkat namun padat, microdrama ini menggabungkan formula favorit cinta lama yang kembali dengan bumbu komedi yang membuat ceritanya terasa ringan meski temanya cukup emosional.  

Kisahnya, bercerita tentang pewaris Laila yang diusir dari rumahnya setelah hamil di luar nikah. Bertahun-tahun kemudian, ayah dari anaknya, Roman, muncul kembali. Kisah selengkapnya bisa Anda tonton melalui V+Short.

Apa Itu V+Short? 

V+Short adalah aplikasi microdrama global berbasis mobile-first yang mengusung konsep ‘Global Shorts, Local Hits’ yang menggabungkan konten short-form dari berbagai negara dengan kekuatan cerita lokal yang dekat dengan penonton Indonesia.  

Setiap episodenya dikemas singkat, sekitar 1–3 menit, namun tetap padat konflik dan emosi. Sehingga microdrama ini cocok ditonton di sela aktivitas harian seperti saat commuting, istirahat kerja, atau sebelum tidur.  

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