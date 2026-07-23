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Microdrama V+Short Bring Back My Heart Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |19:30 WIB
Microdrama V+Short <i>Bring Back My Heart</i> Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist
Microdrama V+Short Bring Back My Heart Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Mengusung format video vertikal dengan durasi singkat di setiap episodenya, aplikasi V+Short menghadirkan beragam judul microdrama berdurasi pendek per episodenya. 

Dalam hitungan menit, penonton sudah diajak masuk ke konflik, dibuat penasaran, lalu ditinggalkan dengan cliffhanger yang bikin penasaran. Unduh aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan mengklik tautan ini.

Pilihan genrenya pun sangat beragam. Mulai dari romance yang bikin baper, thriller yang menegangkan, mystery penuh teka-teki, family drama yang menghangatkan hati, fantasi, action, hingga comedy yang ringan dan menghibur.

Salah satu judul yang patut masuk watchlist di V+Short adalah Bring Back My Heart, microdrama bergenre romance dan family drama yang menyajikan cerita hangat dengan sentuhan emosi di setiap episodenya.

Kisahnya tentang Allie Davis, seorang single mom yang rela melakukan apa saja demi putri kecilnya yang mengidap kanker. Di tengah kehidupannya yang penuh tantangan, Allie dipertemukan kembali dengan Blake Quinn, pria yang pernah mengisi satu malam dalam hidupnya. 

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