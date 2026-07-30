Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

The Secret Behind The Magnificent Campus, Microdrama V+Short Bongkar Rahasia Kelam Kampus

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |18:02 WIB
<i>The Secret Behind The Magnificent Campus</i>, Microdrama V+Short Bongkar Rahasia Kelam Kampus
The Secret Behind The Magnificent Campus. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Bagi pencinta short form drama yang dipenuhi misteri, investigasi, dan plot twist di setiap episode, The Secret Behind The Magnificent Campus menjadi salah satu tayangan yang wajib masuk watchlist. Microdrama eksklusif V+Short ini mengajak penonton mengungkap rahasia kelam di balik megahnya sebuah kampus bergengsi yang menyimpan banyak kebohongan. Download aplikasi V+Short terlebih dahulu dengan klik link di sini.

Tak hanya menawarkan alur yang cepat khas drama pendek, serial pendek ini juga diperkuat oleh penampilan para pemain berbakat yang fresh seperti Tania Qumsoani, Ryan Novanda, Sammy Elscant, Revand Narya, dan Molly T. Octiviany, yang berhasil menghidupkan setiap konflik dan misteri dalam cerita.

Sinopsis The Secret Behind The Magnificent Campus

Claudia, seorang mahasiswi pertukaran dari Cambridge International University, datang ke Luminary University dengan sebuah misi rahasia dari sang ayah. Ia diminta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik serangkaian kasus bunuh diri dan hilangnya beberapa mahasiswi yang masih menyisakan banyak tanda tanya.

Namun, belum genap sehari berada di kampus, Claudia sudah dihadapkan pada kejadian mengejutkan. Seorang mahasiswi hamil yang sebelumnya sempat ia selamatkan justru ditemukan meninggal secara misterius. Meski banyak yang menganggapnya sebagai bunuh diri, Claudia yakin ada sesuatu yang tidak beres.

Rasa penasarannya membuat Claudia mulai menggali berbagai rahasia yang selama ini tertutup rapat. Dalam prosesnya, ia bekerja sama dengan Albert, seorang mahasiswa yang keluarganya juga pernah menjadi korban. Sedikit demi sedikit, mereka menemukan bahwa semua kasus saling berkaitan dan mengarah pada Alex, pewaris yayasan kampus yang selalu berada di bawah perlindungan sang kakak, Ferdinand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/598/3233078//microdrama_claimed_by_the_empress-VOPw_large.JPG
Sinopsis Claimed by the Empress, Microdrama China Bergenre Fantasi Kerajaan yang Tayang di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/598/3232799//sinopsis_microdrama_when_we_remember_us-8BcA_large.jpeg
Sinopsis Microdrama When We Remember Us, Nonton Eksklusif di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/598/3232656//rekomendasi_vshort-sekO_large.JPG
Microdrama AI Makin Populer, Ini Rekomendasi Tontonan Seru di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/598/3232647//married_to_vampire-GMUA_large.jpeg
Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/598/3231966//the_value_of_patience-N1tL_large.JPG
Sinopsis The Value of Patience: Perjuangan Alex Mengejar Cinta dan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/598/3231854//bring_back_my_heart-VqHk_large.jpg
Microdrama V+Short Bring Back My Heart Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement