The Secret Behind The Magnificent Campus, Microdrama V+Short Bongkar Rahasia Kelam Kampus

JAKARTA – Bagi pencinta short form drama yang dipenuhi misteri, investigasi, dan plot twist di setiap episode, The Secret Behind The Magnificent Campus menjadi salah satu tayangan yang wajib masuk watchlist. Microdrama eksklusif V+Short ini mengajak penonton mengungkap rahasia kelam di balik megahnya sebuah kampus bergengsi yang menyimpan banyak kebohongan. Download aplikasi V+Short terlebih dahulu dengan klik link di sini.

Tak hanya menawarkan alur yang cepat khas drama pendek, serial pendek ini juga diperkuat oleh penampilan para pemain berbakat yang fresh seperti Tania Qumsoani, Ryan Novanda, Sammy Elscant, Revand Narya, dan Molly T. Octiviany, yang berhasil menghidupkan setiap konflik dan misteri dalam cerita.

Sinopsis The Secret Behind The Magnificent Campus

Claudia, seorang mahasiswi pertukaran dari Cambridge International University, datang ke Luminary University dengan sebuah misi rahasia dari sang ayah. Ia diminta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik serangkaian kasus bunuh diri dan hilangnya beberapa mahasiswi yang masih menyisakan banyak tanda tanya.

Namun, belum genap sehari berada di kampus, Claudia sudah dihadapkan pada kejadian mengejutkan. Seorang mahasiswi hamil yang sebelumnya sempat ia selamatkan justru ditemukan meninggal secara misterius. Meski banyak yang menganggapnya sebagai bunuh diri, Claudia yakin ada sesuatu yang tidak beres.

Rasa penasarannya membuat Claudia mulai menggali berbagai rahasia yang selama ini tertutup rapat. Dalam prosesnya, ia bekerja sama dengan Albert, seorang mahasiswa yang keluarganya juga pernah menjadi korban. Sedikit demi sedikit, mereka menemukan bahwa semua kasus saling berkaitan dan mengarah pada Alex, pewaris yayasan kampus yang selalu berada di bawah perlindungan sang kakak, Ferdinand.