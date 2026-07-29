Sinopsis Claimed by the Empress, Microdrama China Bergenre Fantasi Kerajaan yang Tayang di V+Short

JAKARTA – Bagaimana jika kesempatan kedua dalam hidup membawamu ke dunia yang sama sekali berbeda? Itulah plot menarik yang diangkat dalam Claimed by the Empress, microdrama terbaru di V+Short yang memadukan fantasi, aksi, romansa, dan intrik politik dalam kisah yang penuh kejutan.

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Short-form drama ini mengikuti perjalanan Raymond terbangun di dunia lain sebagai hakim di wilayah Nordrahn. Berbekal pengetahuan modern yang dimilikinya, ia mengembangkan berbagai teknologi baru, membangun pasukan yang tangguh, dan berhasil menghalau setiap invasi yang mengancam wilayahnya.

Lima tahun kemudian, Sang Permaisuri datang bersama putri kecilnya untuk mencari pria yang memiliki keterkaitan dengan masa lalunya. Seiring hubungan mereka semakin erat, para musuh mulai merasa terancam oleh kekuatan Raymond yang terus berkembang.

Bersama-sama, mereka menumpas berbagai pemberontakan, menyatukan seluruh negeri, membangun sebuah kekaisaran baru, sekaligus mewujudkan keluarga yang bahagia. Bagi penggemar kisah fantasi kerajaan, aksi penuh strategi, serta romansa yang berkembang di tengah konflik besar, Claimed by the Empress menjadi salah satu microdrama yang sayang untuk dilewatkan.

Saksikan Claimed by the Empress secara eksklusif di V+Short, dan ikuti perjalanan Raymond membangun sebuah kekaisaran baru, menghadapi berbagai musuh, serta menemukan arti keluarga di dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jangan lupa download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dan nonton microdrama dari berbagai genre pilihan, mulai dari romance, fantasi hingga drama.

(kha)

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