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Microdrama V+Short Second Crown, Drama Kerajaan yang Bikin Nagih

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |18:30 WIB
Microdrama V+Short <i>Second Crown</i>, Drama Kerajaan yang Bikin Nagih
Microdrama V+Short Second Crown, Drama Kerajaan yang Bikin Nagih. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif baru berjudul Second Crown. Drama pendek berbasis AI yang berlatar kerajaan berbalut kisah pengkhianatan dan romance ini bisa ditonton lewat V+Short dengan mengklik link ini.

Sinopsis Second Crown

Selama 7 tahun, Permaisuri Arin mengabdikan hidupnya untuk membantu suaminya, Kaisar Joon, membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Namun setelah kembali dari perang, Joon membawa pulang seorang wanita bernama Rina.

Perlahan, sang kaisar menyingkirkan Arin dari kehidupannya. Difitnah, diasingkan, dan tidak dipercaya bahkan saat mengandung anaknya sendiri, Arin akhirnya memilih pergi meninggalkan kerajaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. 

Di Kerajaan Barat, Arin menemukan kembali harga dirinya bersama Raja Cassian Ryu, sahabat masa kecil yang diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Bersama Ryu, Arin mulai menyusun rencana untuk membalikkan keadaan kerajaan yang pernah menyia-nyiakannya. 

Sementara itu, kepergian Arin justru membuat Joon perlahan sadar bahwa semua kejayaan yang ia banggakan selama ini ternyata dibangun di atas pengorbanan orang yang paling ia abaikan.

Kenapa Harus Nonton di V+Short?

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