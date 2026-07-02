Microdrama V+Short The Journey Of Pursuing Love: Pengkhianatan Berujung Balas Dendam

JAKARTA - Bagi Anda pencinta microdrama, deretan drama pendek V+Short bisa menjadi rekomendasi karena menawarkan cerita lengkap dengan plot sulit ditebak. Salah satunya, microdrama The Journey of Pursuing Love.

Drama The Journey of Pursuing Love berkisah tentang Zhou Siying dan Jiang Yichen, pasangan yang hubungannya tragis karena pengkhianatan, kesalahpahaman, dan rahasia besar yang perlahan terbongkar.

Zhou Siying memutuskan pergi dari Jiang Yichen setelah memergoki pria tersebut bersama perempuan lain saat dirinya sedang hamil. Buat Siying, kejadian itu jelas bukan hal kecil. Kepercayaannya hancur dan ia memilih meninggalkan pria yang pernah ia cintai itu.

Tapi penderitaan Siying tidak berhenti sampai di situ. Setelah pergi, ia justru diculik dan dibakar hidup-hidup. Peristiwa tragis itu mengubah hidupnya sepenuhnya. Sekitar 5 tahun kemudian, Siying kembali dengan identitas baru sebagai Monica.

Ia datang bersama putrinya dan mulai mendekati Jiang Yichen lagi. Namun kali ini, alasannya bukan semata-mata cinta lama. Monica punya tujuan lain demi masa depan putrinya.

Kembalinya Zhou Siying sebagai Monica menjadi salah satu bagian paling menarik dari microdrama V+Short yang bisa Anda tonton dengan mengunduh aplikasinya lewat Play Store atau App Store dengan mengklik link ini.

Siying bukan lagi perempuan yang mudah disakiti seperti dulu. Setelah semua hal buruk yang menimpanya, Monica tampil lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masa lalu. Di sisi lain, Jiang Yichen tidak menyadari bahwa Monica adalah Siying.

Saat kebenaran terbuka, ia baru sadar bahwa wanita yang selama ini ia cari ternyata sudah kembali ke hidupnya dengan wajah dan identitas baru. Salah satu momen lain yang bikin cerita makin seru adalah ketika Xiaobei, putra Siying, mempermalukan Jiang Yichen di depan umum.

Aksi Xiaobei bukan cuma membuat Jiang Yichen kehilangan muka, tapi juga berdampak pada perusahaannya hingga harga saham turun. Dari sini, konflik makin intens. Masalah keluarga, reputasi bisnis, masa lalu yang belum selesai, dan rencana balas dendam mulai memanas.