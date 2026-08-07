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Microdrama V+Short Smashed Into CEO's Heart: Kisah Cinta Pelayan Kafe dan CEO Dingin yang Bikin Baper

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |18:32 WIB
Microdrama V+Short Smashed Into CEO's Heart: Kisah Cinta Pelayan Kafe dan CEO Dingin yang Bikin Baper
Microdrama V+Short Smashed Into CEO's Heart: Kisah Cinta Pelayan Kafe dan CEO Dingin yang Bikin Baper. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama Smashed Into CEO's Heart yang menghadirkan romance berbalut kisah perjuangan mengubah nasib yang dikemas dalam episode-episode singkat. 

Microdrama ini bisa Anda tonton dengan mengunduh aplikasi V+Short melalui Play Store atau App Store dengan mengklik link di sini.

Dibintangi Hanisa Halim, Yupan Peterson, Gavin, Mutiara, dan Velisya Sonya, microdrama Smashed Into CEO’s Heart mengombinasikan chemistry menarik dengan alur cerita penuh konflik, cinta, dan plot twist.

Apa Itu V+Short?

V+Short merupakan aplikasi microdrama yang menghadirkan cerita dengan durasi singkat, sehingga cocok dinikmati kapan saja, baik saat waktu luang maupun di sela-sela aktivitas.

Meski berdurasi pendek, setiap episode tetap menawarkan cerita yang padat, emosional, dan penuh konflik layaknya drama berdurasi panjang.

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