Microdrama V+Short Love After Pain: Ketika CEO Dikhianati di Hari Pernikahan

Microdrama V+Short Love After Pain: Ketika CEO Dikhianati di Hari Pernikahan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif terbaru berjudul Love After Pain. Kisahnya tentang romansa yang dipenuhi pengkhianatan, fitnah, konflik keluarga, dan konspirasi.

Microdrama Love After Pain bercerita tentang Naura, seorang CEO yang harus bangkit dari keterpurukan setelah mengalami pengkhianatan di hari pernikahannya. Kisah selanjutnya bisa ditonton dengan mengunduh aplikasi V+Short, gratis!

Kisah CEO selalu menjadi perhatian tersendiri bagi pecinta microdrama. Karakter CEO kerap ditampilkan dengan kehidupan mewah, kekuasaan, serta konflik yang tidak kalah dramatis.

Namun, di balik kesuksesan tersebut, karakter CEO juga sering dihadapkan pada persoalan cinta, keluarga, pengkhianatan, hingga perebutan harta yang membuat jalan ceritanya semakin menarik untuk diikuti.

Hal tersebut juga menjadi daya tarik yang ditawarkan Love After Pain. Kali ini, penonton diajak mengikuti perjuangan seorang CEO perempuan yang harus menghadapi orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupnya.

Cerita Love After Pain dibuka dengan adegan di mana Naura harus menghadapi kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya . Di hari pernikahannya, ia justru ditinggalkan oleh sang tunangan.