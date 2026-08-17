Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama V+Short Love After Pain: Ketika CEO Dikhianati di Hari Pernikahan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:44 WIB
Microdrama V+Short Love After Pain: Ketika CEO Dikhianati di Hari Pernikahan
Microdrama V+Short Love After Pain: Ketika CEO Dikhianati di Hari Pernikahan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif terbaru berjudul Love After Pain. Kisahnya tentang romansa yang dipenuhi pengkhianatan, fitnah, konflik keluarga, dan konspirasi. 

Microdrama Love After Pain bercerita tentang Naura, seorang CEO yang harus bangkit dari keterpurukan setelah mengalami pengkhianatan di hari pernikahannya. Kisah selanjutnya bisa ditonton dengan mengunduh aplikasi V+Short, gratis!

Kisah CEO selalu menjadi perhatian tersendiri bagi pecinta microdrama. Karakter CEO kerap ditampilkan dengan kehidupan mewah, kekuasaan, serta konflik yang tidak kalah dramatis. 

Namun, di balik kesuksesan tersebut, karakter CEO juga sering dihadapkan pada persoalan cinta, keluarga, pengkhianatan, hingga perebutan harta yang membuat jalan ceritanya semakin menarik untuk diikuti.

Hal tersebut juga menjadi daya tarik yang ditawarkan Love After Pain. Kali ini, penonton diajak mengikuti perjuangan seorang CEO perempuan yang harus menghadapi orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupnya.

Cerita Love After Pain dibuka dengan adegan di mana Naura harus menghadapi kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya . Di hari pernikahannya, ia justru ditinggalkan oleh sang tunangan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/598/3236251/mad_for_her-SZhM_large.png
Microdrama V+Short Mad For Her, Ketika Cinta Berubah Jadi Obsesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/598/3236118/mad_doctor_war_god-hPso_large.jpg
Microdrama V+Short Mad Doctor War God: Warisan Misterius Pengubah Jalan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/598/3234801/microdrama-R96S_large.jpeg
Microdrama V+Short Smashed Into CEO's Heart: Kisah Cinta Pelayan Kafe dan CEO Dingin yang Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/598/3233547/microdrama-8KkO_large.jpg
Kisah Cinta Terlarang Microdrama Forbidden Bonds with My Brothers, Hanya di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/598/3232647/married_to_vampire-GMUA_large.jpeg
Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/598/3231854/bring_back_my_heart-VqHk_large.jpg
Microdrama V+Short Bring Back My Heart Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement