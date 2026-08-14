Microdrama V+Short Mad Doctor War God: Warisan Misterius Pengubah Jalan Hidup

JAKARTA – Sebuah warisan misterius tiba-tiba mengubah kehidupan seorang pemuda miskin dalam microdrama Mad Doctor War God. Kisahnya, bisa Anda ikuti lewat V+Short dengan mengunduh aplikasinya di sini.

Microdrama Mad Doctor War God bercerita tentang seorang pemuda miskin yang secara tidak sengaja mendapatkan warisan misterius dan menjadi sangat terampil. Dengan kemampuan barunya, dia menjalani kehidupan yang bebas di kota.

Serial pendek ini dapat Anda nikmati melalui V+Short, platform yang menghadirkan deretan drama berdurasi pendek dalam format vertikal yang dirancang khusus untuk ditonton melalui smartphone.

Setiap episodenya memiliki durasi sekitar 1–3 menit, sehingga penonton dapat mengikuti cerita di sela-sela aktivitas sehari-hari. Tak hanya menghadirkan Mad Doctor War God, V+Short juga menawarkan beragam genre, dari romansa, keluarga, fantasi, hingga kisah penuh konflik.

Cerita lokal dan internasional tersedia dengan dukungan subtitle multibahasa, sehingga penonton dapat menikmati lebih banyak pilihan cerita. Bersama V+Short, penonton bisa menikmati hiburan tanpa harus menyediakan banyak waktu.