Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama V+Short Mad Doctor War God: Warisan Misterius Pengubah Jalan Hidup

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:30 WIB
Microdrama V+Short Mad Doctor War God: Warisan Misterius Pengubah Jalan Hidup
Microdrama V+Short Mad Doctor War God: Warisan Misterius Pengubah Jalan Hidup. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah warisan misterius tiba-tiba mengubah kehidupan seorang pemuda miskin dalam microdrama Mad Doctor War God. Kisahnya, bisa Anda ikuti lewat V+Short dengan mengunduh aplikasinya di sini.  

Microdrama Mad Doctor War God bercerita tentang seorang pemuda miskin yang secara tidak sengaja mendapatkan warisan misterius dan menjadi sangat terampil. Dengan kemampuan barunya, dia menjalani kehidupan yang bebas di kota.

Serial pendek ini dapat Anda nikmati melalui V+Short, platform yang menghadirkan deretan drama berdurasi pendek dalam format vertikal yang dirancang khusus untuk ditonton melalui smartphone. 

Setiap episodenya memiliki durasi sekitar 1–3 menit, sehingga penonton dapat mengikuti cerita di sela-sela aktivitas sehari-hari. Tak hanya menghadirkan Mad Doctor War God, V+Short juga menawarkan beragam genre, dari romansa, keluarga, fantasi, hingga kisah penuh konflik. 

Cerita lokal dan internasional tersedia dengan dukungan subtitle multibahasa, sehingga penonton dapat menikmati lebih banyak pilihan cerita. Bersama V+Short, penonton bisa menikmati hiburan tanpa harus menyediakan banyak waktu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/598/3236251/mad_for_her-SZhM_large.png
Microdrama V+Short Mad For Her, Ketika Cinta Berubah Jadi Obsesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/598/3234801/microdrama-R96S_large.jpeg
Microdrama V+Short Smashed Into CEO's Heart: Kisah Cinta Pelayan Kafe dan CEO Dingin yang Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/598/3233547/microdrama-8KkO_large.jpg
Kisah Cinta Terlarang Microdrama Forbidden Bonds with My Brothers, Hanya di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/598/3232647/married_to_vampire-GMUA_large.jpeg
Microdrama V+Short Married to Vampire, Bukan Kisah Vampir Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/598/3231854/bring_back_my_heart-VqHk_large.jpg
Microdrama V+Short Bring Back My Heart Hadirkan Cerita Manis Penuh Plot Twist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/598/3231381/second_crown-A90z_large.jpg
Microdrama V+Short Second Crown, Drama Kerajaan yang Bikin Nagih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement