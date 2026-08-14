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Microdrama V+Short Mad For Her, Ketika Cinta Berubah Jadi Obsesi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |21:30 WIB
Microdrama V+Short Mad For Her, Ketika Cinta Berubah Jadi Obsesi
Microdrama V+Short Mad For Her, Ketika Cinta Berubah Jadi Obsesi. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Bagi Anda pencinta microdrama, V+Short menghadirkan kisah romantis dengan konflik intens melalui drama pendek, Mad For Her. Kisahnya tentang cinta, kehilangan, pertemuan kembali, hingga obsesi. 

Sebelum lanjut, Anda bisa menonton microdrama ini melalui aplikasi V+Short yang bisa Anda unduh gratis dengan mengklik tautan ini

Microdrama Mad For Her mengikuti kisah Willa Avery dan Felix Thorne, pasangan yang menjalan hubungan selama 3 tahun. Willa memberikan segalanya untuk Felix, tetapi sebuah kejadian besar membuat kehidupannya berubah. 

Setelah itu, Willa menghilang tanpa jejak. Felix yang dikenal sebagai pria kuat, berkuasa, dan tanpa belas kasihan ternyata tidak bisa menerima kehilangan tersebut. Ia rela melakukan berbagai cara untuk menemukan Willa.

Ketika akhirnya mereka bertemu kembali, Felix tidak ingin kehilangan Willa untuk kedua kalinya. Namun, perasaan yang ia miliki ternyata sudah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih intens.

Cinta yang Berubah Jadi Obsesi

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