Rekomendasi Judul Microdrama China di V+Short, Ceritanya Singkat tapi Bikin Nagih

JAKARTA - Buat kamu yang suka tontonan cepat, ringan, tapi tetap menghibur, V+Short punya banyak pilihan microdrama yang bisa masuk watchlist. Formatnya singkat, alurnya padat, dan konfliknya langsung terasa sejak episode awal.

Cocok banget untuk penonton yang suka drama pendek China dengan cerita romantis, keluarga kaya, pernikahan kontrak, sampai hubungan penuh rahasia. Nonton deretan keseruannya dengan klik link di sini.

Bagi kamu yang sedang mencari rekomendasi microdrama China di V+Short, berikut beberapa judul yang bisa kamu tonton. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

My Boss My Hubby

Kalau kamu suka cerita pernikahan kontrak yang awalnya terpaksa tapi pelan-pelan berubah jadi hubungan manis, My Boss My Hubby bisa jadi pilihan yang pas.

Cerita ini mengikuti Sarah Tang yang mengalami kencan buta tidak menyenangkan dengan pria aneh. Di tengah situasi yang kacau, Ryan Jiang muncul dan menawarkan solusi yang tidak biasa: pernikahan kontrak. Tawaran itu datang di saat Sarah sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayah angkatnya.