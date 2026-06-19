Sinetron Tobat Jatuh Cinta: Kisah 4 Janda Kampung Sindang Barang!

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan tontonan terbaru yang siap menghibur sekaligus menyentuh hati pemirsanya. Sinetron Tobat Jatuh Cinta akan memulai masa tayangnya di RCTI, pada 22 Juni 2026, pukul 17.45 WIB.

Sinetron yang menghadirkan kisah hangat dan relevan, berbalut drama komedi ini dibintangi oleh Kenny Austin, Gisella Anastasia, Neneng Wulandari, Larasati Nugroho, Angbeen Rishi, dan Fajar Sadboy.

Kisahnya tentang perjuangan, persahabatan, dan kesempatan kedua untuk bahagia. Ceritanya bermula dari Mila (Gisella Anastasia) yang mengalami perubahan hidup drastis karena perselingkuhan sang suami.

Keputusan Mila untuk bercerai membuatnya harus memulai hidup dari awal. Dalam masa terpuruknya, Mila justru menemukan kekuatan dari tiga sahabatnya yang sama-sama berstatus janda.

Ada Hasna (Neneng Wulandari), seorang ibu tangguh yang bekerja sebagai pengemudi ojek online demi membesarkan anaknya setelah sang suami meninggal dunia.

Elin (Larasati Nugroho) dikenal mandiri namun menyimpan luka akibat rumah tangga penuh kekerasan dan kini berharap bisa menemukan pasangan yang benar-benar menghargainya.